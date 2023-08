Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, è tra i tre candidati dalla UEFA per ricevere il premio come miglior allenatore dello scorso anno

Simone Inzaghi riceve un’importante riconoscimento per il lavoro svolto lo scorso anno sulla panchina dell’Inter, soprattutto per aver portato la squadra fino alla finale di Champions League contro il Manchester City. Il tecnico nerazzurro è stato infatti inserito dalla UEFA nei tre candidati a ricevere il premio come miglior allenatore della scorsa stagione.

NOMINEES: UEFA Men’s Coach of the Year 2022/23 Pep Guardiola

Simone Inzaghi

Luciano Spalletti All #UEFAawards winners will be announced at the #UCLdraw on 31 August 2023. — UEFA (@UEFA) August 17, 2023

Gli altri due candidati sono Luciano Spalletti, dopo la splendida cavalcata che ha portato allo scudetto del Napoli, e Pep Guardiola, dopo che ha vinto tutto col Manchester City.

L’articolo Inter, Inzaghi tra i candidati dalla UEFA come miglior allenatore: ecco i top 3 proviene da Inter News 24.

