I biglietti di Inter-Monza, prima gara della stagione di Serie A dei nerazzurri, sono già sold out: le info dal sito del club

Manca ormai poco all’inizio della nuova stagione di Serie A dell’Inter, con la prima gara che si disputerà in casa contro il Monza. I biglietti per la sfida sono già andati quasi tutti esauriti: in arrivo l’ennesimo sold out.

Su inter.it si legge: «Ci siamo! L’Inter è pronta a debuttare nella Serie A 2023/2024: lo farà davanti al pubblico nerazzurro che, come sempre, risponderà in massa, fin dalla prima giornata. Quello che attende San Siro, sabato 19 agosto alle 20:45, sarà il primo sold-out stagionale. Il Meazza si colorerà di nerazzurro e spingerà la squadra di Inzaghi nella prima sfida ufficiale della stagione, contro il Monza».

L’articolo Inter-Monza è già sold out: le ultime sui biglietti per l’esordio di Serie A proviene da Inter News 24.

