Conferenza stampa Cajuste, il centrocampista del Napoli si presenta così in conferenza stampa: le sue dichiarazioni

Jens Cajuste si presenta così all’ambiente Napoli in conferenza stampa.

LE PAROLE – «Sicuramente è un onore essere qui per me, giocare con i campioni d’Italia e lavorare con Garcia. È stato bellissimo fin dal primo giorno. Siamo a livelli altissimi, che non avevo mai visto in carriera, con tanti compagni che mi hanno impressionato. Il Napoli dell’ultima stagione mi ha impressionato, ho avuto modo di seguirlo soprattutto in Champions. Poter essere qui è emozionante per me, non pensavo che ce l’avrei fatta così in fretta. Così come poter giocare con centrocampisti come Zielinski, Lobotka o Anguissa. Ho tanti calciatori a cui mi ispiro nel mio ruolo come Witsel o Dembele, ma anche Pirlo o Iniesta».

