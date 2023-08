Conferenza stampa Baroni, il tecnico del Verona parla in vista dell’esordio in Serie A contro l’Empoli: le dichiarazioni

Il tecnico del Verona Marco Baroni ha così parlato in vista dell’esordio in Serie A con l’Empoli.

EMPOLI – «Si trova forse il peggiore degli avversari, è una squadra che sa bene il percorso che deve fare e che ha avuto continuità di guida tecnica. Hanno perso qualche calciatore, ma lo hanno rimpiazzato bene».

COME ANDRA’ LA GARA – «Non mi piace immaginare le partite, dobbiamo approcciarla bene come fatto con l’Ascoli, dove forse siamo andati in vantaggio anche troppo presto. Lì poi ci è mancata un po’ di lucidità».

BRRAF E KALLON – «Braaf ha avuto un problema fisico e sta recuperando per poter tornare a lavorare al massimo. Kallon invece è in uscita, ma non mi piace parlare di queste cose con una partita dietro l’angolo».

