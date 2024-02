Ad Amsterdam le squadre si dividono la posta in palio. Pareggio ospite arrivato al 94′, non bastano Brobbey e Forbs

L’Ajax continua nel suo momento difficile dopo che sembrava essere uscito dalla crisi. Oggi ha ripetuto il 2-2 di giovedì in Conference League con il Bodo Glimt, anche per merito del Nec Nijmegen, autore di una buona prova. La gara è stata aperta da Brobbey, che ha deviato in rete un tiro dell’esordiente Banel.

Nella ripresa autogol di Hato, nuovo vantaggio di Forbs per i lancieri e pareggio definitivo al quinto minuto di recupero da parte di Gonzalez. La formazione di Amsterdam rimane al quinto posto, ma vede approfondito il distacco dall’Az Alkmaar, la squadra più vicina

