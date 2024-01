Eredivisie: il PSV Eindhoven vince la diciassettesima partita su diciassette: contro l’Excelsior tripletta di Luuk De Jong

Tutto molto facile, tutto molto veloce, in linea con quanto fatto precedentemente in campionato, solo con qualche sbavatura nel finale. Il Psv eguaglia il record risalente al 1987-88, epoca Guus Hiddink, quando vinse 17 gare consecutive in Eredivisie. Nessun problema ad Eindhoven nel superare l’Excelsior, condannato da un uno-due tra il tredicesimo e il diciassettesimo minuto.

Entrambi i gol firmati da Luuk de Jong: il primo in tap-in da azione d’angolo, il secondo di testa su cross ben calibrato dall’ex milanista Dest. Nella ripresa ancora De Jong ha messo a segno la terza rete, meritandosi così di portarsi a casa il pallone. Finale tutto per gli ospiti: Sanches Fernandes accorcia le distanze, poi Parrott si fa fermare da un’uscita di Benitez e Horemans colpisce il palo. Il Psv chiude la prima parte del torneo a 51 punti.

