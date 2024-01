L’allenatore del Monza Raffaele Palladino si toglie il cappello verso i nerazzurri che hanno battuto 5-1 la sua squadra.

Raffaele Palladino analizza Monza-Inter ai microfoni di Sky Sport. “Vanno fatti i complimenti all’Inter. Poche volte ho visto approcciare la partita con questa forza e questo spirito. Hanno avuto tante occasioni, sono venuti a prenderci in avanti e non ci hanno permesso di giocare. Dopo il 2-0 potevamo crollare ma siamo andati sul 2-1 e potevamo riaprirla senza il VAR (sorride, ndr), forse senza non sarebbe stato dato neanche il rigore. Ma vanno fatti i complimenti all’Inter”.

Bicchiere mezzo pieno

“Stiamo facendo un grande campionato, c’è entusiasmo e siamo i primi della parte destra della classifica. Quello è il nostro scudetto, arrivare tra le prime 10 è difficile. Ci sono stati degli errori oggi, ma dobbiamo analizzarli e pensare all’Empoli. Cercheremo di fare del nostro meglio sia con le grandi che con quelle della nostra portata, contro cui non abbiamo mai perso. “La squadra ha cercato di fare del proprio meglio, abbiamo fatto errori a livello tecnico e qualcuno era sottotono. Quello che dico in conferenza lo dico perché ci credo, a volte mi espongo dando una mentalità vincente. Poi è ovvio che ci sono le qualità degli altri, oggi faccio i complimenti all’Inter perché ha fatto una grande gara”.

Cattivi risultati con le grandi

“Sto cercando di trovare un rimedio, ma è compto mio e non dipende dai ragazzi. Cercherò di migliorare questo aspetto, dipende da tanti fattori. Andare sotto e riprendere le parite non è facile, soprattutto contro le grandi. Dobbiamo migliorare questo aspetto”.

