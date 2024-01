L’Inter ha raggiunto un importante traguardo dopo la vittoria conquistata sul campo del Monza: la statistica incredibile

Come rende noto Opta, l’Inter continua a macinare successi in campo e fuori. Con la vittoria conquistata col Monza nella 20^ di Serie A, infatti, i nerazzurri hanno eguagliato se stessi in un importante primato.

51 – L’Inter ha conquistato almeno 51 punti dopo le prime 20 gare stagionali di Serie A solo per la seconda volta nella sua storia, dopo il 2006/07 (54 in quel caso). Armata.#MonzaInter — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 13, 2024

