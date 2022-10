La Juventus perde con il Maccabi Haifa e si trova a dover valutare il futuro, esonerare Allegri? Ecco il piano bianconero

La dirigenza non esonererà l’allenatore, almeno non per il momento. Le parole del presidente sono una conferma a riguardo ma ora servirà la svolta per cambiare rotta. Le prossime otto partite prima della sosta per il Mondiale saranno decisive e dovessero andare male il cambio potrebbe diventare inevitabile. Lo scrive Tuttosport.

L’articolo Esonero Allegri, ecco il piano della Juventus per il futuro proviene da Calcio News 24.

