Ivan Zazzaroni ha parlato del futuro della panchina della Juve e di un possibile arrivo del tecnico del Bologna Thiago Motta

Ivan Zazzaroni, dagli studi Mediaset, ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri e del possibile arrivo alla Juve Thiago Motta con il pronto esonero del tecnico bianconero

ALLEGRI – «Per quello che so io non ci sono novità. Ha ancora un anno e non l’hanno ancora chiamato. Ho parlato con Giuntoli, mi ha smentito categoricamente telefonate con Thiago Motta, ache se altri dicono che c’è stata. Chiaro che i risultati possono portare cambiamenti, ma c’è ancora un anno a 7 milioni di ingaggio. Poi bisogna capire se hanno fiducia o no, come finirà. Ma Allegri non l’hanno mai chiamato».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG