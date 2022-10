Esonero Alvini, Udinese già decisiva per il futuro del tecnico toscano? A cosa pensa la Cremonese sull’allenatore

Il match di oggi contro l’Udinese sarà certamente molto importante per la Cremonese e per Massimiliano Alvini, che hanno assoluto bisogno di punti per provare a centrare la salvezza.

Un nuovo passo falso contro i bianconeri potrebbe però costare caro al tecnico, che fin qui raramente è riuscito a convincere con gioco e risultati. Contatti con un sostituto, però, ancora non ci sono stati.

L’articolo Esonero Alvini, Udinese decisiva A cosa pensa la Cremonese proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG