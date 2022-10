Il centrocampista del Monza Filippo Ranocchia parla così del suo gol al Milan da calcio di punizione. Le sue dichiarazioni

Filippo Ranocchia parla così del bellissimo gol realizzato al Milan qualche settimana fa. Le parole del centrocampista del Monza alla Gazzetta dello Sport.

«La prestazione è stata anche positiva per certi aspetti perché per alcuni tratti della partita ce la siamo giocata contro i campioni d’Italia. Possiamo trarre spunti positivi per il futuro. E a livello personale è stata una soddisfazione doppia: primo gol in A e gol al Meazza dove ho visto giocare il mio idolo Kakà».

