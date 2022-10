Il Milan può esercitare da un momento all’altro l’opzione per il rinnovo di Stefano Pioli per un’altra stagione. Il punto

Stefano Pioli è l’uomo copertina dei tanti di questo Milan. Come riportato dal Corriere dello Sport, il suo contratto scadrà il prossimo giugno 2023, ma il club detiene un’opzione di prolungamento per un’altra stagione. Il tecnico è ora concentrato sulla sfida tattica con Ivan Juric, ma presto se ne parlerà.

Manca solamente un ultimo sì per far scattare il rinnovo automatico. Probabile che questo arrivi nel summit che avrà luogo nelle prossime settimane in sede rossonera.

