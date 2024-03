Sul proprio profilo X, Alfredo Pedullà ha voluto parlare dell’esonero di D’Aversa dalla panchina del Lecce.

«Roberto D’Aversa, persona sempre corretta (chi lo conosce bene lo sa), ha sbagliato prima, durante e dopo. Il raptus si chiama raptus, purtroppo non ti avverte prima e spesso non ti restituisce lucidità quando devi spiegare. Merita la giusta punizione, c’erano i suoi figli allo stadio: di quelle cose ti vergogni subito, forse dovresti pentirtene subito. Ma non c’è bisogno che 15 o 18 ore dopo i giudici dei social lo trattino come il nuovo mostro di Firenze. Non lo è, si tratta piuttosto di un uomo che ha clamorosamente sbagliato»

