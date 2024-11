Fonseca potrebbe dire addio al Milan prima che inizi l’anno nuovo? C’è chi è pronto a scommetterci su, ecco perché.

Nel vivo del campionato di Serie A si respira un’aria tesa, con il destino di alcuni allenatori appeso a un filo. Negli ultimi giorni, il mondo del calcio italiano è stato scosso da una serie di esoneri che ha visto protagonisti Gotti a Lecce e Juric a Roma.

Tuttavia, questo potrebbe essere solo l’inizio di un vero e proprio giro di valzer che riguarda le panchine dei club di Serie A, con altri tecnici che potrebbero presto seguire lo stesso destino magari già nelle prossime settimane.

L’incertezza regna a Roma e a Milano

Al centro delle attenzioni ci sono, tra gli altri, due nomi noti: Paulo Fonseca e Alessandro Nesta. Paulo Fonseca, vincitore in grande stile nella recente sfida di Champions League contro il Real Madrid, rimane però sotto osservazione. Il Milan, nonostante alcuni lampi di brillantezza, non convince totalmente in campionato. La partita imminente contro la Juventus potrebbe essere decisiva per le sorti di Fonseca: una sconfitta significherebbe allontanarsi ulteriormente dalla corsa al titolo e mettere a serio rischio le speranze di qualificazione per la Champions League.

Esonero di Fonseca, spunta anche la data

Gli scommettitori, sempre attenti al flusso degli eventi nel calcio, contribuiscono a delineare lo scenario dei possibili esoneri. Le quote indicano che ci sono alcuni allenatori la cui posizione appare particolarmente a rischio. Alessandro Nesta, benché recentemente confermato dal Monza, ha una quota di esonero entro la fine del 2024 particolarmente bassa di 1.20 su Betflag. Similmente, Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, mostra segni di cedimento con una quota di esonero nelle prossime settimane di 1.35. Fonseca non è in una posizione molto più rassicurante, con una quota di 1.75 per un addio entro il 31 dicembre su Snai. Anche Paolo Vanoli, del Torino, segue da vicino con una quota di 1.85 dovuta a una serie di sconfitte.

Paulo Fonseca

La pressione sui tecnici

Situazioni così incerte mettono in evidenza non solo la volatilità della carriera degli allenatori nel calcio di alto livello, ma anche la pressione sotto cui lavorano. Il bilanciamento tra ottenere risultati immediati e costruire per il futuro è una sfida costante. Mentre alcuni tecnici come Fonseca cercano di consolidare i progressi e dimostrare di poter guidare la squadra a successi continui, altri come Nesta e Di Francesco sono incerti sul loro ruolo a lungo termine.

LEGGI ANCHE Decisione presa per gennaio, Milan pronto a tutto per chiudere l’affare: il piano

Leggi l’articolo completo Esonero Fonseca, addio al Milan entro fine anno? C’è chi è pronto a scommetterci, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG