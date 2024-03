Esonero Liverani, la Salernitana non ingrana: dopo Inzaghi si pensa subito al cambio? Le ultime dopo la sconfitta contro il Cagliari

Dopo l’ex Milan Inzaghi, sulla panchina della Salernitana è salito Liverani ma le cose non sono cambiate. Queste le parole a DAZN dopo il match contro il Cagliari sul possibile esonero

PAROLE – «Io penserei alle dimissioni se la squadra non giocasse e non mi seguisse, non credo sia una domanda pertinente per me. La società farà le sue valutazioni, ma non credo che questo sia il problema della Salernitana».

