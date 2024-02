Esonero Pioli, Caressa sta dalla parte del rossonero: «Si è sempre tirato su. Lo ammiro per questa cosa». Le parole del telecronista

Fabio Caressa si è espresso sul Milan e soprattutto sulla posizione di Stefano Pioli. Le dichiarazioni sul suo canale Youtube.

PAROLE – «Io non sono assolutamente d’accordo con chi vorrebbe il cambio d’allenatore adesso, anzi sono contrarissimo. Ammiro Pioli e la sua capacità di mantenere la calma nei momenti difficili. Quando è sembrato sull’orlo del baratro si è sempre tirato su. Credo che abbia la possibilità concretissima di arrivare tra le prime 4 ma credo anche che abbia buone possibilità di far bene anche in Europa League. Anche se, se non recupera i giocatori, sarà poi difficile organizzarsi con la rosa. C’è bisogno sicuramente di recuperare qualcuno dietro, oltre ai nuovi innesti».

