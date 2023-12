Esonero Pioli, il Sassuolo è l’ultima spiaggia: ad Allegri e Seedorf fu fatale il match contro gli emiliani

Pioli si giocherà la panchina contro il Sassuolo. In caso di sconfitta, quasi sicuramente, la proprietà rossonera prenderà una decisione che potrebbe cambiare le sorti della stagione.

Ad altri due allenatori del Milan il match contro gli emiliani fu fatale: stiamo parlando di Allegri e Seedorf. L’attuale tecnico bianconero fu esonerato dopo la sconfitta per 4-3 il 12 gennaio del 2014 mentre l’ex centrocampista rossonero venne esonerato a fine stagione per non aver centrato l’obiettivo Europa. Ultima partita in panchina Quella del 18 maggio 2014 proprio contro il Sassuolo anche se in quel caso arrivò una vittoria.

