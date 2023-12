Esonero Pioli, c’è l’ultimatum di Gerry Cardinale a Stefano Pioli: senza i tre punti sabato 30 dicembre col Sassuolo sarà addio

Stefano Pioli si gioca la panchina nella gara di sabato tra Sassuolo e Milan. Come riportato dall’ANSA infatti, Gerry Cardinale, furioso per i troppi infortuni muscolari e per il pareggio contro la Salernitana ultima, avrebbe dato un vero e proprio ultimatum al tecnico.

Se l’ex Bologna e Lazio non otterrà i tre punti sarà addio. A quel punto decisamente inevitabile.

