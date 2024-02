Esonero Pioli: solo così il tecnico può evitare questo scenario a fine stagione. Le ultimissime sulla panchina rossonera

Il futuro di Stefano Pioli è destinato a restare in dubbio fino al termine di questa stagione, quando la società rossonera farà le proprie valutazione anche e soprattutto tenendo conto dei risultati ottenuti.

Il tecnico però ha a disposizione ancora obiettivi prestigiosi per centrare la conferma ed evitare così l’esonero: non potrà prescindere dalla qualificazione in Champions League, in questa seconda parte di stagione avrà la possibilità di fare bella figura in Europa League. Pioli ci prova. Lo riporta la Gazzetta.

