Conte Milan, Ibra esce allo scoperto! A chi gli sta vicino ha confessato questa cosa: le ultimissime novità

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha provato a fare chiarezza sulle voci che si rincorrono sempre di più su un eventuale approdo di Antonio Conte sulla panchina del Milan.

Ibrahimovic si sarebbe detto infastidito per tutte le voci che nelle ultime settimane lo hanno visto come principale fautore di un possibile arrivo del tecnico leccese in rossonero. A chi gli sta vicino lo svedese avrebbe spiegato che il suo ultimo contatto con l’ex ct risale al 2016.

