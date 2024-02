Barella potrebbe lasciare l’Inter solamente per una cifra a cui Marotta, amministratore delegato nerazzurro, farebbe fatica a rifiutare

L’edizione odierna di Tuttosport lancia una clamorosa indiscrezione su Barella, centrocampista dell’Inter.

Beppe Marotta farebbe fatica a rifiutare ad un’offerta di 80 milioni di euro per lui, proprio come successe al Milan con Tonali. Per accettarla l’ad nerazzurro dovrebbe però avere in mano un sostituto, possibilmente preso a parametro zero.

L’articolo Barella lascia l’Inter? L’offerta a cui Marotta non potrebbe dire no proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG