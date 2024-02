Dopo la mancata cessione di Sensi nel calciomercato dell’Inter, c’è ancora una possibilità per l’uscita del centrocampo

L’Inter sarebbe irritata con il Leicester dopo la mancata cessione di Sensi nell’ultimo calciomercato secondo Tuttosport. I nerazzurri avevano infatti addirittura abbassato le richieste andando in contro proprio agli inglesi.

Il rischio che si perda il centrocampista a zero è elevato a meno che non arrivi un’offerta da qualche club il cui mercato è ancora aperto, come quello turco che chiuderà il 9 febbraio.

