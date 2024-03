Esonero Pioli, spunta il clamoroso retroscena sul tecnico: lo scorso giugno ha rifiutato una squadra spagnola. Tutti i dettagli

Importante retroscena svelato da Cronache di Spogliatoio su Stefano Pioli, attuale tecnico del Milan legato ai rossoneri da un contratto fino al 30 giugno del 2025.

Lo scorso giugno, dopo l’addio di Maldini e Massara e quando la sua posizione sembrava in bilico tanto quanto quella dei due dirigenti, Pioli ha rifiutato un’importante offerta di una squadra spagnola rimasta top secret. La storia con il club rossonero, al netto di clamorose inversioni di tendenza in questo finale di stagione, dovrebbe concludersi in estate.

