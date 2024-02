Le parole di Claudio Lotito, presidente della Lazio, sul possibile esonero di Sarri dal club biancoceleste. I dettagli

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato a Il Messaggero del futuro del club biancoceleste.

SARRI- «Io sono il presidente, non mi sembra che in altre società intervenga il proprietario. Ho dato carta bianca al mio ds Fabiani, lui ha portato il mio messaggio. Ho detto che non ho

mai pensato di esonerare Sarri e i giocatori sanno che io mi comporto bene, se loro fanno altrettanto. Adesso non ci sono più alibi. Il primo esame è superato, ma serve la stessa unità di intenti sino a giugno. La verità è che tutti stanno bene alla Lazio, pure troppo».

MERCATO- «Kent saltato? Non conosco il motivo meno mi interessa. Perché, ripeto, era un’occasione a costo zero, un surplus, ma non avevamo bisogno di rinforzi perché crediamo nella forza di questo gruppo su cui abbiamo puntato e da cui ci aspettiamo ancora tanto. Nella famosa. Talent room, ci sono 8 postazioni con 8 persone diverse che lavorano con monitor giganti e scandagliano giocatori in tutto il mondo».

