Esordio shock per Terracciano, Caressa: «Ha fatto l’errore per questo motivo». Le parole del telecronista

Il telecronista Caressa ha analizzato l’errore di Terracciano nei minuti finali in Milan-Bologna sul suo canale YouTube.

PAROLE – «Lo abbraccio, poverino. È appena arrivato e ha fatto quel fallo che, secondo me, è proprio il fallo di uno che arriva in un posto, si guarda intorno e non capisce bene dove sia. È un fallo di grande tensione».

