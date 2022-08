Vittoria di Gennaro Gattuso alla prima in Liga: ecco il racconto del match

Comincia con una vittoria l’avventura in Liga, da tecnico del Valencia, di Gennaro Gattuso.

Il tecnico ex Milan si è imposto sul Girona grazie al calcio di rigore trasformato nel primo tempo da Soler e nonostante la sua squadra ha giocato in inferiorità numerica per oltre quaranta minuti a causa dell’espulsione di Comert.

