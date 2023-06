Ancora una chiamata per Francesco Pio Esposito con l’Italia: l’attaccante dell’Inter è tra i convocati al raduno per gli Europei U19

Si prospetta una nuova avventura con la maglia dell’Italia per Francesco Pio Esposito, stavolta con l’U19. Dopo l’avventura conclusasi in finale ai Mondiali U20, il centravanti dell’Inter Primavera è stato convocato dal ct dell’Under 19, Alberto Bollini, per un raduno in vista degli Europei di categoria che si terranno a fine giugno. Questa la lista completa (che sarà ridimensionata al ridosso dell’inizio della competizione per rientrare sotto il numero dei 20 calciatori):

Portieri: Nicola Bagnolini (Bologna), Davide Mastrantonio (Triestina), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Christian Biagetti (Fiorentina), Andrea Bozzolan (Milan), Fabio Christian Chiarodia (Werder Brema), Alessandro Dellavalle (Torino), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Riccardo Stivanello (Bologna);

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Roma), Luis Hasa (Juventus), Lorenzo Ignacchiti (Empoli), Luca Lipani (Genoa), Cher Ndour (Benfica), Riccardo Pagano (Roma), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Luigi Cherubini (Roma), Luca D’Andrea (Sassuolo), Francesco Pio Esposito (Inter), Luca Warrick Daeovie Koleosho (Espanyol), Antonio Raimondo (Bologna), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (Monza).

L’articolo Esposito non si ferma! Dopo l’U20 arriva la convocazione con l’Italia U19 per l’Europeo proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG