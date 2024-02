Parole al miele di Sebastiano Esposito su l’ex Inter Romelu Lukaku, ecco tutti i retroscena svelati dal bomber di proprietà nerazzurra

Bellissime parole ponderate da Sebastiano Esposito per l’ex Inter Romelu Lukaku. Dall’ossessione verso la perfezione in allenamento al rapporto con Big Rom in nerazzurro. Ecco le parole del giovane bomber a Cronache di Spogliatoio.

LUKAKU – «Se lo sento ancora Lui cambia spesso numero, ci sentiamo su Instagram quando riesce a rispondermi tra i tanti messaggi che gli arrivano. Voleva migliorare il controllo di palla, era ossessionato da questa cosa. Aveva fatto prendere uno sparapalloni che mettevamo a centrocampo, poi lui si esercitava a stoppare la palla. Una cosa difficile per Sanchez e Lautaro, immagina per lui… Dopo ogni allenamento dovevamo calciare in porta, non ho mai visto un attaccante tirare così forte con l’interno come fa lui».

