Benjamin Pavard è il muro difensivo dell’Inter, nuova clip sulla chiusura su Vlahovic che ha fatto impazzire San Siro, ecco il video

Con Benjamin Pavard in campo, è difficile passare per gli attaccanti avversari. Il francese dell’Inter si è confermato un muro difensivo anche nella gara contro la Juventus, annichilendo praticamente tutto il reparto offensivo (composto da bomber di primo valore) dei bianconeri. Sul proprio profilo Instagram il club nerazzurro ha postato il video della chiusura su Vlahovic cha ha fatto impazzire San Siro.

PAVARD – «Trying to square it past Benji? Sorry, no (Stai cercando di superare Benji? Scusa no)»

L’articolo Inter, Pavard è un muro: la clip da brividi del tackle su Vlahovic – VIDEO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG