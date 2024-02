Il video pubblicato dall’Inter con la canzone dei club dogo dopo la vittoria con la Juve diventa virale, super record social

Continua a macinare numeri incredibili la pagina Instagram dell’Inter. Sul proprio profilo social i nerazzurri hanno pubblicato un video da brividi sulla vittoria confezionata contro la Juventus nel big match di San Siro. La clip, che ha come sottofondo la canzone dei Club Dogo “Nato per questo”, ha raggiunto l’incredibile risultato delle 2,5 milioni di visualizzazioni. Numeri che dimostrano l’apprezzamento dei fan per il filmato prodotto e l’indubbia euforia per il successo nello scontro diretto.

INTER – «Natøi per questo»

