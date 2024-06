I tifosi della Juventus, in particolare “Fondazione Jdentità Bianconera”, ha presentato un esposto contro l’Inter.

In un mondo del calcio sempre più attento alla legalità e alla correttezza amministrativa e sportiva, la Procura di Milano ha intrapreso un’indagine conoscitiva, priva al momento di imputazioni o sospetti di reato specifici, ma che lambisce i confini dell’alta competizione italiana. Questa indagine trae origine da un esposto, avanzato dalla “Fondazione Jdentità Bianconera”, riguardante presunte irregolarità nella gestione dell’Inter, soprattutto per quanto concerne la sua iscrizione nell’ultima stagione calcistica. Al centro delle contestazioni, vi sono dubbi sulla “continuità aziendale”, con uno sguardo preoccupato verso possibili reati fallimentari.

Un fascicolo esplorativo

La questione è stata affidata agli occhi vigili del procuratore Marcello Viola, il quale ha delegato il fascicolo, catalogato come “modello 45”, a un trio di PM: Roberta Amadeo, Pasquale Addesso e Giovanni Polizzi. Questo approccio dimostra la serietà con cui le autorità intendono approfondire l’argomento, sebbene al momento non siano stati nominati indagati né delineate ipotesi di reato. Si tratta di un passo preliminare nel lungo e scrupoloso processo che caratterizza le indagini di questo tipo.

Inter Juventus

La fondazione Jdentità Bianconera

All’origine di questa indagine vi è l’azione della “Fondazione Jdentità Bianconera”, un’associazione recentemente formata nell’estate del 2023 con lo scopo di “tutelare e difendere l’immagine e l’onorabilità dei tifosi della Juventus”. Non si tratta, dunque, di un movimento privo di fondamenta o di legittimità, ma di un gruppo che porta avanti una causa nella quale crede fermamente. La loro decisione di presentare l’esposto non solo alla Procura ma anche alla Covisoc, la Commissione di vigilanza della Figc, dimostra un’attenzione verso canali ufficiali e processi formali, nel tentativo di sollevare dubbi e stimolare controlli su questioni ritenute critiche.

Una vicenda da seguire

Questo tipo di indagine rappresenta un chiaro segnale della crescente sensibilità intorno alla trasparenza e alla correttezza nel mondo dello sport, in questo caso nel calcio italiano. Rappresenta un ulteriore esempio di come tifosi e associazioni possano avere un ruolo attivo nella richiesta di accountability da parte dei club e delle istituzioni sportive. Pur essendo ancora in una fase molto iniziale, la vicenda tiene banco nell’opinione pubblica e nei dibattiti tra tifosi, suscitando interrogativi sulla gestione dei club e sulla loro sostenibilità finanziaria. Resta da vedere quali sviluppi porterà l’indagine e se emergeranno prove concrete che possano trasformare questo fascicolo esplorativo in qualcosa di più sostanziale.

L'articolo Esposto tifosi Juve contro l'Inter: il punto della situazione proviene da Notizie Inter.

