Espulsione Milik, gli audio del colloquio arbitro-sala Var ad Open Var: «In dinamica è brutto, è da richiamare». L’analisi dell’episodio

A DAZN, nel classico appuntamento con Open Var, ecco l’analisi dell’espulsione di Milik in Juve–Empoli.

ARBITRO – «Allora, per me lo spizza, prende il pallone. Il piede non è completamente esteso, non è completamente disteso. Per me è giallo».

SALA VAR – «La gamba è un po’ piegata e non è distesa del tutto. In dinamica è brutto, c’è il salto, secondo me è da chiamare».

