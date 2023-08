Esteve Milan colpo possibile in queste ultime settimane: le possibili cifre dell’operazione con il Montpellier

Il Milan va a caccia di rinforzi per completare il reparto difensivo in vista dell’ormai imminente inizio di stagione. Come riportato da Calciomercato.com, in lista c’è anche il nome di Esteve.

Il difensore del Montpellier è un colpo ancora possibile in queste ultime settimane dal momento che è in linea con la politica del club: servirebbero infatti appena 6/7 milioni di euro.

The post Esteve Milan colpo possibile in queste settimane: le possibili cifre appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG