Esteve Milan, tramonta la pista: c’è l’accordo con un altro club! Ecco quale. Deciso il futuro del difensore del Montpellier

Tra i profili sondati dal calciomercato Milan per la difesa c’è stato anche Maxime Esteve. Il centrale del Montpellier lascerà il proprio club d’appartenenza ma non si trasferirà in rossonero.

Come riferisce Fabrizio Romano, c’è l’accordo per il suo approdo Burnley. Visite mediche programmate per mercoledì. Il calciatore classe 2002 è stato acquistato per 12 milioni di euro, più 2 di bonus ed una clausola sulla futura rivendita del 15%.

