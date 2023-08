Esultanza Vlahovic in Juve Real Madrid: spunta il like di Dybala al post social dell’attaccante bianconero

Continua a far discutere l’esultanza con cui Dusan Vlahovic ha celebrato la sua rete nell’amichevole tra Juventus e Real Madrid. La particolare mimica, in realtà già eseguita dal serbo, ha ricordato un’altra esultanza di Paulo Dybala in un’ amichevole con la Triestina.

Anche in quel caso c’era lo spettro di uno scambio con Lukaku… E guarda caso la Joya ha ‘messo like’ alla foto postata dall’ex compagno di squadra. Difficile pensare possa trattarsi solo di una coincidenza.

