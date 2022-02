L’ex attaccante vincitore con l’Inter del Triplete Samuel Eto’o si prepara alla sfida di stasera focalizzandosi sulle sfide individuali.

Samuel Eto’o al Mirror ha analizzato diversi duelli che possono decidere la sfida di stare tra Inter e Liverpool. “In notti come queste, l’esperienza conta moltissimo. Nè Vidal né Henderson sono i più giovani o i più veloci in campo, ma entrambi hanno giocato così tante partite importanti nel corso degli anni. Ci saranno momenti della partita in cui almeno una squadra avrà bisogno di calma“.

Hakan Calhanoglu

“Hakan è stato un acquisto importantissimo per l’Inter, è pieno di creatività e idee. Thiago avrà un ruolo importante nell’arginare tutto questo. Calhanoglu incide tanto per l’Inter, quindi è importante che il Liverpool provi a fermarlo. Martinez ha tanta bravura, tanta qualità e fa la differenza all’Inter. Se riesce anche a mostrare queste qualità in queste partite, sarà difficile anche per un difensore con la stessa esperienza di Matip“.

