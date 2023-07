Euro 2032, il presidente della FIGC Gabriele Gravina parla della candidatura dell’Italia in coppia con la Turchia

Ai canali della FIGC, Gabriele Gravina ha così parlato della candidatura dell’Italia, in coppia con la Turchia, per ospitare Euro 2032.

LE PAROLE – «Siamo di fronte ad una svolta storica che ha come obiettivo la valorizzazione del calcio continentale, il progetto, oltre ad avvicinare due realtà consolidate nel panorama calcistico europeo, esalta i valori di amicizia e cooperazione, coinvolgendo due mondi contraddistinti da profonde radici storiche, due culture che, nel corso dei millenni, si sono reciprocamente contaminate influenzando in maniera sostanziale la storia dell’Europa mediterranea. Il calcio vuole essere un ponte ideale per la condivisione delle passioni e delle emozioni legate allo sport».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG