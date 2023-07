Harry Kane al Bayern Monaco per curare la nostalgia da gol dovuta alla partenza di Robert Lewandoski: le STATS

Stiamo arrivando al momento clou, potrebbe essere ormai questione di ore: Harry Kane, 30 anni compiuti proprio oggi, potrebbe lasciare Londra e dirigersi verso la Baviera, per approdare in quel Bayern Monaco che da 11 anni vince la Bundesliga. Il presidente Herbert Hainer, non si è nascosto (del resto, come potrebbe?), lasciando intendere che l’operazione ha un significato che va oltre il bisogno specifico del club campione: «Penso che Kane sia un giocatore dalla grandissima attrattiva, non solo per noi, ma per tutta la Bundesliga. Il nostro campionato non ha più troppe stelle e questo si riflette sull’appeal all’estero. Se ne arriva uno del calibro dell’inglese, capocannoniere affermato e capitano della nazionale, per la visibilità internazionale del nostro torneo è un vantaggio. Quando noi arricchiamo la rosa, tutta la Bundesliga ne guadagna».

L’arrivo di Kane potrebbe contribuire in maniera determinante a cancellare la nostalgia per Lewandowski. Da quando il polacco è andato a Barcellona, il Bayern non ha più un cannoniere da prima fila. Quali sono le caratteristiche dell’inglese rispetto al grande Robert? Andiamo a scoprire i numeri dell’ultimo anno.

LE PARTITE – Con Kane, il Bayern va ad assicurarsi un giocatore totalmente integro: 100% di gare disputate e tutte da titolare. In Liga Lewandowski è stato un poco sotto, partecipando a 34 partite su 38. Tra di loro c’è un differenziale di 700 minuti, entrambi hanno scavallato comunque i 3000, senza contare tutto quello che hanno maturato anche in altre competizioni.

POSIZIONAMENTO – Due centravanti veri, anche se l’inglese a differenza del rivale indossa il 10 e non il 9. Kane ha giocato prevalentemente nel 3-4-2-1, Lewandowski nel classico 4-3-3 modello Barça.

FASE DI POSSESSO – Harry è uomo da profondità, Robert da partecipazione al gioco e tocchi nel breve. Oltre alle loro caratteristiche individuali, è chiaro che qui incide la natura del gioco dei loro club e dei rispettivi campionati in cui si sono espressi.

FASE DIFENSIVA – Più duro Lewandowski, che ha maturato anche un doppio giallo in Liga. Nei duelli e nei recuperi prevale l’inglese. Stiamo comunque parlando di due attaccanti tutt’altro che pigri.

FASE OFFENSIVA – Eccellenza pura, il disegno della loro area è praticamente al massimo in ogni voce. Interessante la spartizione nell’altruismo: Kane va maggiormente al cross, da qui le valutazioni sul suo essere anche un regista offensivo; Lewandowski è nettamente superiore per quanto riguarda gli assist.

FASE AEREA – A Barcellona non si possono certo lamentare su come il loro attaccante trovi la porta sui palloni aerei. A Monaco – se arriverà – avranno benefici dalla predisposizione di Kane nel duellare anche in difesa.

