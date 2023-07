Odion Ighalo all’attacco sui tanti trasferimenti verso il campionato arabo: ecco che cosa ha detto l’attaccante nigeriano

Odion Ighalo, a OmaSportsTV, ha così attaccato i tanti trasferimenti verso il campionato arabo.

LE PAROLE – «Quando sei giovane, sì, giochi per passione. Allora non ti interessano i soldi. Ma alla mia età, sono nell’ultimo tratto della mia carriera , non so se sarà uno, due anni o quando Dio dirà di smettere. So che non ci vorranno più di tre anni. Ho giocato per passione per tutta la vita, ora è per soldi. Non sono uno di quei giocatori che vengono e dicono: ‘Gioco per passione’. Fratello, sono soldi. Alla fine della giornata, sono soldi. Ronaldo gioca ancora per passione? Ronaldo ha guadagnato 100 volte di più di me in tutta la mia vita eppure è andato in Arabia Saudita. L’ha fatto per passione? È per soldi, fratello…».

