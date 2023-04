Ci sarebbero stati dei problemi per i tifosi dell’Inter nella vendita dei biglietti per l’euroderby contro il Milan

Ci sarebbero stati dei problemi per i tifosi dell’Inter nella vendita dei biglietti per l’euroderby contro il Milan. Ai microfoni di Mediaset Giuseppe Marotta ne parla così.

«Mi giunge nuova. Non so come i collaboratori stiano gestendo, noi siamo disponibili verso i tifosi e le loro esigenze ma nel rispetto delle normative vigenti».

