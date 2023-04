Kalidou Koulibaly, difensore del Chelsea, svela qualche retroscena sulle sfide in campo contro Zlatan Ibrahimovic

Kalidou Koulibaly, difensore del Chelsea, svela qualche retroscena sulle sfide in campo contro Zlatan Ibrahimovic ai tempi di Napoli-Milan. Le sue dichiarazioni a Goal.com.

«Zlatan parla tanto. Cerca di disturbarti anche quando stai parlando dell’arbitro. A volte mi mettevo a ridere da solo. Non glielo facevo vedere, ma stavo ridendo da solo, perché stava chiamando l’arbitro dicendo: ‘Arbitro! Vieni qui’. L’arbitro non rispondeva. Così lui va dall’arbitro e gli dice: ‘Non fare finta di non avermi sentito. Ti sto chiamando, per cui quando Zlatan chiama tu devi rispondere’. È un giocatore divertente. Lui è così. Tutti sanno che è una leggenda».

