Euroderby, San Siro sold-out per l’andata della semifinale di Champions e record d’incasso per il Milan

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, San Siro sold-out per l’Euroderby di stasera. Una sfida universale anche se si considera chi resterà a guardare dalla tv: saranno 120 i Paesi collegati da ogni continente per un evento letteralmente globale.

E per il Milan sarà record d’incasso: 10 milioni di euro che finiranno interamente sui conti del club ospitante, in attesa del ritorno in casa dell’Inter.

L’articolo Euroderby, San Siro sold-out e record d’incasso per il Milan proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG