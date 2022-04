Europa League, quarti d’andata di Lipsia-Atalanta. Le probabili formazioni dello scontro che può valere una fetta di stagione.

L’Atalanta di Gasperini non sta vivendo un bel momento, tanti alti e bassi. La stagione complice l’infortunio dei titolari soprattutto per quanto riguarda Zapata, l’attaccante infatti dopo aver evitato interventi chirurgici è pronto anche se non ancora al 100%.

Gasperini quindi si affida a Musso in porta, difesa a tre con Palomino, Demiral e Scalvini. Zappacosta a destra e Pezzella a sinistra. De Roon e Freuler saranno la coppia della mediana. Davanti Malinovskyi, Koopmeiners e Boga proveranno a non dare punti di riferimento alla forte difesa del Lipsia.

Europa League

Lipsia, Tedesco per la sfida dell’andata dei quarti di finale di Europa League, scenderà in campo con Galacsi in porta. Difesa a tre con Simakan, Orban e Gvardiol. Esterni a tutta fascia che dovrebbero essere a destra Henrichs e a sinistra Angelino. Centrocampo con Laimer e Kampl. Attacco con Dani Olmo dietro Nkunku e André Silva.

