Europa League: Napoli pari e primato, Roma sconfitta indolore

Si chiude questa sera la fase a gironi dell’Europa League. Nel sesto e ultimo turno, il Napoli si è qualificato ai sedicesimi di finale da prima in classifica pareggiando in casa con la Real Sociedad. Sconfitta indolore per la Roma in Bulgaria, con i giallorossi che cedono 3-1 in una gara che ai fini della qualificazione contava meno di zero. Alle 21:00 Sparta Praga-Milan.

Napoli-Real Sociedad 1-1

Al Napoli di Gennaro Gattuso basta un pareggio per qualificarsi ai sedicesimi di Europa League come prima del Gruppo F, per via della concomitante sconfitta dell’AZ Alkmaar in Croazia contro il Rijeka. Alla prima gara nello stadio Diego Armando Maradona, ex San Paolo, gli azzurri si portano in vantaggio al 35 con un gran gol dal limite di Zielinski. Una doccia fredda per la Real Sociedad che aveva iniziato la gara molto bene. Gli spagnoli hanno il merito di crederci fino alla fine e nel recupero trovano la rete di Willian José che consente anche a loro di qualificarsi staccando di un punto gli olandesi.

Il tabellino di Napoli-Real Sociedad

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui (37′ st Ghoulam); Ruiz, Bakayoko (25′ st Demme); Lozano (25′ st Politano), Zielinski (29′ st Elmas), Insigne; Mertens (25′ st Petagna). A disposizione: Meret, Contini, Manolas, Lobotka. Allenatore: Gattuso

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Zaldua, Zubeldia, Le Normand (33′ st Isak), Monreal (33′ st Munoz); Portu (11′ st Barrenetxea), Guevara (33′ st Sagnan), Merino, Zubimendi; Januzaj, Willian José. A disposizione: Ayesa, Elustondo, Merquelanz, Gorosabei, Lopez, Gonzalez. Allenatore: Alguacil

ARBITRO: Grinfeld

MARCATORI: 35′ pt Zielinski (N), 47′ st Willian Josè (R)

AMMONITI: Zubimendi, Le Normand, Zubeldia (R); Mertens, Lozano, Ruiz (N)

CSKA Sofia-Roma 3-1

La Roma già sicuro del primo posto nel Gruppo A perde sul campo del CSKA Sofia. Il tecnico dei giallorossi, Paulo Fonseca, manda in campo una formazione ampiamente rimaneggiata e la gara si mette subito bene per i padroni di casa: è Rodrigues a sbloccare il risultato al 5’. Al 22’ la Roma trova il pari con un prodotto del settore giovanile, il baby Tommaso Milanese, ma passano solo 12 minuti e il CSKA Sofia torna in vantaggio con Sowe. La Roma è evidentemente con la testa al campionato e ad inizio ripresa Sowe mette a segno la rete del 3-1 approfittando di uno sciagurato retropassaggio di Fazio.

Il tabellino di CSKA Sofia-Roma 3-1

CSKA SOFIA (3-4-1-2): Busatto; Antov, Mattheij, Zanev; Yomov (18′ st Vion), Youga (29′ st Galabov), Geferson, Mazikou; Rodrigues (36′ st Henrique); Sowe (29′ st Ahmedov), Sankhare (18′ st Beltrame). A disposizione: Evtimov, Carey, Penaranda, Tunitsov. Allenatore: Akrapovic

ROMA (3-4-2-1): Boer; Kumbulla (1′ st Smalling), Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres (37′ st Tripi), Milanese (17′ st Villar), Diawara, Bamba (18′ st Karsdorp); Pérez, Pedro; Mayoral. A disposizione: Lopez, Berti, Bove, Ciervo. Allenatore: Fonseca

ARBITRO: Peljto (Bielorussia)

MARCATORI: 5′ pt Rodrigues, Antov (C), 22′ pt Milanese (R), 34′ pt Sowe (C), 10′ st Sowe (C)

AMMONITI: Tripi (R).