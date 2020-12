Le gare di andata degli ottavi di finale di Champions League si disputeranno il 16-17 e il 23-24 febbraio 2021 e quelle di ritorno tra il 9-10 e 16-17 marzo. Oggi sono stati effettuati i sorteggi che hanno coinvolto anche tre squadre italiane: la Juventus, inserita nella prima fascia, la Lazio e l’Atalanta, inserite nella seconda fascia. Queste sono le avversarie emerse dalle urne per le tre italiane:

Juventus-Porto

Atalanta-Real Madrid

Lazio-Bayern Monaco

La Juventus, in quanto squadra di prima fascia perché prima nel suo girone, ha il diritto di giocare in casa la gara di ritorno. Il Porto è arrivato secondo nel Gruppo C, alle spalle del Manchester City; il Real Madrid è arrivato primo nello stesso girone dell’Inter (il B), mentre il Bayern Monaco ha chiuso al primo posto nel Gruppo A.

Mentre non ci sono precedenti tra Atalanta e Real Madrid e tra Lazio e Bayern Monaco, tra Juventus e Porto in Champions si contano quattro precedenti negli ultimi 10 anni: nel 2001, infatti, si sono incontrate nella prima fase della massima competizione europea ed è finita 0-0 all’andata in Portogallo e 3-1 per la Juventus al ritorno a Torino; nel 2017, invece, si sono incontrate agli ottavi di finale, proprio come questa volta e finì 2-0 per la Juve all’andata in casa degli avversari e 1-0 al ritorno davanti ai tifosi bianconeri. Nel match di andata i gol furono firmati da Pjaca al 67′ e Alves al 74′, al ritorno da Dybala su rigore al 42′.

Ottavi Champions League: tutti gli accoppiamenti

Questi tutti gli altri accoppiamenti degli ottavi:

Borussia Monchengladbach-Manchester City

Atletico Madrid-Chelsea

Lipsia-Liverpool

PSG-Barcellona

Siviglia-Borussia Dortmund

Champions League: tabellone ottavi di finale

Non c’è un vero e proprio tabellone in Champions League perché anche ai quarti di finale ci sarà un nuovo sorteggio, con la differenza che non ci saranno più restrizioni e quindi ci potranno essere scontri anche tra squadre della stessa nazione.