Europa League, sorteggi sedicesimi: Milan-Stella Rossa, Roma-Braga, Napoli-Granada

Tutte e tre le italiane impegnate in Europa League, Milan, Roma e Napoli, erano inserite nella prima fascia per il sorteggio dei sedicesimi di finale della seconda competizione europea per club e hanno pescato avversarie tutto sommato abbordabili, ma l’approdo agli ottavi non è così scontato.

Ecco gli accoppiamenti delle italiane:

Stella Rossa-Milan

Braga-Roma

Granada-Napoli

Essendo teste di serie tutte e tre le nostre squadre giocheranno in casa il match di ritorno. Ricordiamo che le date sono 18 febbraio per l’andata e 25 febbraio per il ritorno. Qui di seguito tutti gli altri accoppiamenti dei sedicesimi di finale:

Wolfsberg-Tottenham

Dinamo Kiev-Club Bruges

Real Sociedad-Manchester United

Benfica-Arsenal

Anversa-Rangers

Slavia Praga-Leicester

Salisburgo-Villarreal

Krasnodar-Dinamo Zagabria

Young Boys-Bayer Leverkusen

Molde-Hoffenheim

Maccabi Tel Aviv-Shakhtar Donetsk

Lilla-Ajax

Olympiacos-PSV

Sorteggio Europa League, sedicesimi: i precedenti

Il Milan ha giocato quattro volte in Champions League contro la Stella Rossa di Belgrado, ma sono tutti incontri avvenuti parecchi anni fa. La prima volta è stato negli ottavi di finale della massima competizione europea per club e finì 1-1 all’andata a San Siro e anche al ritorno in Serbia, ma passò il Milan ai calci di rigore. La seconda volta è stata nei preliminari di Champions del 2006 e il Milan vinse 1-0 in casa all’andata e 2-1 in trasferta al ritorno.

Non ci sono precedenti né tra Napoli e Granada, né tra Roma e Braga, ma l’attuale allenatore giallorosso Paulo Fonseca ha allenato i portoghesi nella stagione 2015-2016.