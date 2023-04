La Rai e Sky Sport stanno trattando per la possibilità di trasmettere in chiaro le due semifinali di Europa League di Juve e Roma

Non solo l’euroderby di Champions League sarà in chiaro, su TV8, per tutti, ma lo stesso destino potrebbe capitare anche alle semifinali di Europa League di Roma e Juve.

Secondo quanto riportato da Radiocor, Sky Sport sta chiudendo un accordo da 3 milioni per trasmettere le due partite sui canali della RAI.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG