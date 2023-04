Il sindaco di Napoli vieta i fuochi d’artificio per il weekend, intanto la Rai prepara una diretta per la festa scudetto

Napoli si prepara alla festa scudetto, che potrebbe arrivare domenica sera al triplice fischio della sfida contro la Salernitana. In occasione degli eventuali festeggiamenti, la Rai trasmetterà in diretta uno speciale sullo scudetto. Il sindaco del capoluogo campano intanto ha emesso un’ordinanza per bandire i fuochi d’artificio nel fine settimana. Di seguito l’ordinanza.

«Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dei possibili festeggiamenti scudetto previsti in data 30 aprile 2023″è vietata la vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali della città di Napoli dalle ore 12.00 di domenica 30 aprile 2023 alle ore 12.00 di lunedì 01 maggio 2023. È inoltre disposto il divieto di vendita ed utilizzo di fuochi artificiali, petardi botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, nella città di Napoli dalle ore 17,00 di sabato 29 aprile 2023 alle ore 12.00 di lunedì 01 maggio 2023».

