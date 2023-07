L’Inghilterra ha vinto l’Europeo U21 battendo 1-0 in finale la Spagna: decide una rete di Curtis Jones del Liverpool

L’Inghilterra vince l’Europeo Under 21: la nazionale dei tre leoni vince per la terza volta nella sua storia la competizione.

In finale contro la Spagna decisiva la rete di Curtis Jones, centrocampista del Liverpool. Finale caldo con un espulso per parte: Gibbs-White per gli inglesi e Blanco per le Furie Rosse.

